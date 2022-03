Bimba ucraina in fuga dalle bombe di Kiev per curare il suo tumore

Sta combattendo una doppia battaglia la bambina di 7 anni ucraina arrivata in Italia al Policlinico Gemelli di Roma: quella contro le bombe di Kiev, da cui è fuggita, e quella contro il suo tumore, diagnosticato a fine gennaio scorso. La piccola è arrivata a Roma insieme alla sua mamma ed è stata accolta dall’équipe di oncologia pediatrica del professor Antonio Ruggiero e dall’Associazione genitori oncologia pediatrica (AGOP), che si occuperà anche della sistemazione della bambina e della mamma dopo la dimissione.

La malattia

La situazione clinica della bimba è davvero complessa, il suo calvario inizia a gennaio scorso, quando le viene diagnosticato un tumore del rene (nefroblastoma), già esteso ai polmoni. La piccola comincia un ciclo di chemioterapia presso l’International Cancer Center di Kiev. Poi scoppia la guerra e, i bombardamenti sempre più insistenti, provocano l’interruzione delle cure.

Il viaggio

La bimba e la sua mamma non sono più al sicuro a Kiev e la terapia non può più essere garantita. Da qui la decisione di fuggire dall’Ucraina per arrivare in Italia anche grazie all’interessamento della nonna, che lavora vicino Roma come badante e che ha preso i primi contatti con il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale romano. La piccola saluta i nonni rimasti in Ucraina, sale su un autobus insieme alla mamma e, dopo un viaggio di 30 ore, arriva ai confini con la Romania. A questo punto il viaggio prosegue per un tratto a piedi e, grazie all’aiuto della Croce Rossa e di una famiglia romena, riescono ad acquistare un biglietto che le condurrà a Fiumicino. Ad accoglierle a Roma c’è la nonna e finalmente riescono a raggiungere il policlinico Gemelli con in mano una relazione medica scritta in cirillico.

Le cure

“Qui da noi la bambina proseguirà il suo programma di cure che prevede la prosecuzione della chemioterapia per circa 2 settimane; successivamente verrà programmato l’intervento di chirurgico per rimuovere il rene malato e, se possibile, anche le metastasi polmonari” spiega il professor Antonio Ruggiero, direttore UO di oncologia pediatrica della Fondazione Policlinico Gemelli. “Quello di questa bambina è un tumore pediatrico che, anche in fase avanzata, può avere una prognosi positiva e quindi siamo fiduciosi sull’esito dei nostri trattamenti”.

Medici, infermieri e volontari dell’AGOP comunicano con la piccola e la sua mamma attraverso il traduttore del telefono, quando non è presente il mediatore culturale o la nonna.