Blitz all'aba contro il pizzo, dieci arresti nel Catanese

Si è conclusa con 10 misure cautelari l’inchiesta “The Gift”, che ha fermato un sistema avviato di estorsioni ai danni di diversi imprenditori costretti a pagare mensilmente somme di denaro per salvaguardare le loro società.

Il blitz è scattato alle prime luci del mattino. Per gli indagati è partita l'accusa di reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Catania e condotte dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco, hanno gettato luce su un pesante clima di assoggettamento e omertà in cui le vittime erano costrette a pagare il “pizzo” sia per evitare che l’attività commerciale venisse danneggiata sia per riottenere, con il metodo del cosiddetto 'cavallo di ritorno', la restituzione delle vetture che gli erano state rubate. Tra le attività colpite dalla banda risultano infatti anche un’autocarrozzeria e un’importante concessionaria di auto della zona.

Le somme di denaro prese dai malviventi venivano poi destinate dagli indagati al sostentamento degli affiliati detenuti in carcere o reinvestite in altre attività criminali, tra le quali soprattutto l'acquisto e il successivo smercio di stupefacenti in particolare marijuana e cocaina.