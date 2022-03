A San Lazzaro la sindaca accoglie le donne ucraine e le aiuta a trovare lavoro

Tra i comuni che per primi hanno risposto al crescente flusso di rifugiati arrivati in Italia dall’Ucraina sotto assedio, c’è quello di San Lazzaro di Sàvena, comune di 33 mila anime in provincia di Bologna. Da otto anni la prima cittadina è Isabella Conti, coraggiosa avvocata quarantenne che ha fatto dell’urgenza e dell’empatia le chiavi con cui affrontare gli impegni, anche se gravosi. “Ho bisogno di guardare negli occhi chi pone un problema -ci dice- di comunicare empatia. Chi perde l’empatia, non sente l’urgenza di risolvere un problema”.

Di fronte all’arrivo di donne e bambini in fuga dalla guerra, ha voluto da subito far sentire loro l’abbraccio della comunità e, in pochi giorni, ha aperto le scuole ai bimbi ucraini e aiutato le donne a trovare lavoro.

Gli arrivi

Già nella notte tra il 2 e il 3 marzo San Lazzaro ha accolto le prime profughe con i loro bambini, ospitate in un ex Covid hotel, oggi libero. Nelle 6 ore successive sono arrivate altre 18 donne, poi altre ancora. Adesso nella struttura sono in 67, madri, nonne e bambini. A incontrarli c’era lei, “volevo rassicurare queste donne, guardarle negli occhi, farle sentire subito accolte, ma anche rendermi conto dello stato emotivo in cui si trovavano”, ci racconta, “erano stremate".

Tra loro c’è chi ha lasciato l’Ucraina subito dopo l’invasione russa e chi invece è scappata quando la situazione è peggiorata e arriva con lo sguardo segnato dagli orrori lasciati alle spalle. Isabella Conti ha parlato con ognuna di loro, di ognuna ricorda la storia, il viaggio compiuto. “La prima che ho incontrata è stata Liliana -ci racconta- una donna di 40 anni arrivata con 3 figlie e sua madre. Aveva una pasticceria a Leopoli, ma il marito ha voluto che lei e i figli si mettessero subito in salvo e lasciassero il Paese. Aveva un’amica a Bologna e l’hanno indirizzata qui da noi”.

A colpirla più profondamente sono stati però alcuni bambini: uno che piangeva ininterrottamente la notte, una ragazzina di 9 anni che ha smesso di parlare e si tocca ossessivamente i capelli, un bimbo che non lascia più il telefonino nella speranza di parlare con il papà rimasto a combattere.