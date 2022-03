Bonomi: 447 imprese italiane operano in Russia

"Imprese abbandonate, nessuno sta pensando a loro". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Salerno, parla “delle 447 imprese italiane che operano in Russia” e riguardo alle quali ricorda che c'e' "un fatturato di 7,4 miliardi, uno stock di investimento di oltre 11 miliardi di cui nessuno parla".

Il conflitto e le ripercussioni sul Pil

Bonomi ha anche avvertito che con la carenza di materie prime e l'aumento dei costi, con "settori che saranno colpiti in maniera molto forte, come quello della ceramica perché l'Ucraina è il primo esportatore mondiale di argille, siamo di fronte a degli effetti di un conflitto che ci colpisce molto". Il presidente di Confindustria ha parlato di un impatto che oggi può pregiudicare "quello che sembrava un rimbalzo" del Pil nel 2021 "e che si avviava nel 2022 a diventare crescita, finalmente, quindi a recuperare quelli che erano stati gli effetti" della crisi innescata dall'emergenza Covid. "Ma non dimentichiamo - sottolinea - che comunque, anche se avessimo recuperato i livelli di Pil pre-Covid saremmo stati quattro punti di Pil sotto il 2008, un Paese che dopo 14 anni non aveva ancora recuperato la crisi del 2008-2010. Sembra quindi un perverso gioco dell'oca. Nonostante tutti i nostri sforzi ritorniamo sempre all'inizio".

La politica energetica

Il presidente di Confindustria ha inoltre precisato che "l'approccio nazionale di politica energetica deve cambiare. Decenni di errori, senza guardare qual era l'obiettivo del Paese. Siamo l'unico Paese - ha ricordato- che usa così tanto gas per l'energia elettrica e siamo così tanto dipendenti da Paesi instabili, pericolosi e questo perché la politica l'ha voluto, perché ci ha spinto in quella direzione".