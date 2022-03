Boris Romanchenko, il 96enne sopravvissuto a 4 campi di sterminio tedeschi ucciso da un razzo russo

Ricordato dal presidente ucraino Zelensky, Boris Romanchenko, 96 anni, era sopravvissuto ai lager nazisti. Sognava ancora un “mondo di pace e libertà” promuovendo iniziative contro l'orrore dei campi di sterminio anche in tarda età. Romanchenko è morto in casa, a Kharkiv, in un bombardamento che ha interessato il suo condominio. Un missile ha mandato a fuoco l'edificio in cui viveva e per lui non c'è stato nulla da fare.

Romanchenko era vicepresidente dell'International Committee Buchenwald-Dora and Commands for Ukraine (IKBD), il comitato internazionale dei sopravvissuti dei campi di concentramento di Buchenwald e Mittelbau-Dora. “Il nostro amico Boris, sopravvissuto ai campi di concentramento di Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora e Bergen-Belsen - ha scritto la fondazione su Twitter - è morto in un attacco al suo condominio a Kharkiv. Siamo profondamente scioccati”.