Borse caute, Moex di Mosca in calo

Apertura cauta per le borse europee, in attesa delle conclusioni di oggi del consiglio europeo: -0,16% per l'indice Ftse Mib di Milano; ieri +0,42%, il bilancio settimanale è di poco positivo, +0,60%. Nel resto d'Europa Londra -0,10%, Francoforte -0,09%.

La borsa di Mosca ha riaperto ieri, segnando una salita del 4%. Oggi in avvio -2,50%, soprattutto per il calo di Aeroflot, -16%, e del colosso dell'acciaio Severstal, -7%, che non sta riuscendo a pagare un bond ed è a rischio default. Solo una parte dei titoli si può scambiare, sono vietate le vendite allo scoperto, vige il divieto di vendere per gli stranieri. Oggi, rispetto a ieri, sono possibili più negoziazioni sui bond.

Ieri chiusura positiva per Wall Street, +1,02% per il Dow Jones, +1,93% per il Nasdaq. I future sui principali indici sono in lieve calo.

In Asia nella notte ha prevalso il segno meno, in particolare alla borsa di Hong Kong, -2,43%, soprattutto per il calo dei titoli tecnologici, che da giorni hanno forti oscillazioni: non è ancora chiaro se molte delle società quotatìe anche a New York possano rimanere nei mercati americani, a fronte di un cambiamento delle regole che impone loro una armonizzazione con i principi contabili statunitensi.

Sul fronte delle materie prime: -6% per il gas, a quota 105 euro al megawattora; -1,6% per il petrolio Brent, scambiato a 117 dollari al barile.