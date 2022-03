Borse contrastate, in calo petrolio e gas

Una seduta altalenante per tutte le borse europee, che hanno chiuso in ordine sparso mentre Wall Street si è confermata ben intonata nel pomeriggio (Dow Jones + 0,60% e Nasdaq +1,06% alle 17 e 30 ora italiana). Milano ha chiuso con un progresso dello 0,42%. Londra ha guadagnato lo 0,18% mentre Francoforte e Parigi hanno ceduto rispettivamente lo 0,07% e lo 0,29%. Sul versante delle materie prime il Brent si è abbassato a 119 dollari il barile, il gas naturale è sceso a 112 euro il megawattora. A Mosca la borsa è stata riaperta e l’indice Moex, che comprende i 33 maggiori titoli quotati in rubli, ha guadagnato il 4,37%. Al cambio occorrono ora 113 rubli per acquistare un dollaro. Su mercato secondario dei titoli di stato, il rendimento del nostro decennale è salito al 2,04% con lo spread a 153 punti base, mentre in campo valutario l’euro è quotato a 1 e 10 contro dollaro. Oro in risalita a 1965 dollari l’oncia.