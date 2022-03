A metà seduta borse contrastate

C’è attesa sui mercati, per l’apertura di Wall Street che si preannuncia debole, e per i colloqui che Putin avrà con alcuni leader internazionali. Milano cede lo 0,10%. Francoforte avanza dello 0,10% mentre Londra e Parigi si apprezzano di mezzo punto. La tensione è sui mercati delle materie prime. Il Brent e il Wti si prezzano intorno ai 110 dollari il barile. Il gas naturale è a 165 euro per megawattora. In rialzo del 5% il mais e il grano. Nichel e alluminio mostrano rialzi del 3 e del 4%. Euro contro dollaro poco sotto quota 1 e 11.