Borse deboli in chiusura. Paura per il gas

Putin insiste e chiede che il gas sia pagato in rubli dalle aziende occidentali. Francia e Germania rispondono con la minaccia di un blocco alle importazioni. Gli investitori temono ora una escalation delle ritorsioni. In questo clima tutte le borse europee hanno chiuso in calo, mentre il prezzo del gas è tornato a salire (125 euro a megawattora). Milano ha perso l’1 e 10%. Londra lo 0,83%. Francoforte e Parigi hanno lasciato sul terreno rispettivamente l’1,31% e l’1 e 21%. Debole anche Wall Street (Dow Jones -0,37% e Nasdaq -0,22% alle 17 e 30 ora italiana). A Mosca i listini in rubli e dollari si sono apprezzati del 7% mentre il cambio del rublo è tornato ai livelli pre-invasione, con 83 rubli per un dollaro. Euro stabile contro dollaro a 1 e 11.