Le Borse europee ampliano le perdite

Accentuano il calo a metà seduta le Borse europee. Milano, la peggiore, perde il 4,5%, scendono di oltre il 3% anche Parigi e Francoforte. A pesare sui listini sono soprattutto i titoli bancari, sui cui incombe lo spettro di un default della Russia, ovvero un'incapacità di onorare il debito con i creditori esteri, ritenuta sempre più probabile dalle grandi agenzie di rating che nella tarda serata di ieri hanno degradato il debito russo a 'junk', spazzatura. A Milano, indice settoriale bancario a -6,48%, Unicredit la più penalizzata scende di oltre l'8%.

Riprende intanto a salire il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che tocca i 188 euro per megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent che torna sopra i 112 dollari e mezzo al barile e il Wti a un passo dai 110.