Le Borse europee chiudono in calo, volano petrolio e gas

Chiudono in calo dopo una giornata estremamente nervosa le Borse europee. Milano, che in avvio di seduta era arrivata a perdere anche il 6%, chiude a -1,36; sugli stessi livelli Parigi, mentre sfiora i 2 punti percentuali di calo Francoforte. Sono però in netta controtendenza i titoli energetici, soprattutto quelli delle società dell'impiantistica come Tenaris (+13,3%) spinte dal dibattito su possibili nuovi impianti di estrazione.

Perché continuano a correre i prezzi dell'energia. Il petrolio, con il Brent sui 122 dollari e mezzo al barile e il Wti americano vicino ai 118. Spinti dall'ipotesi, avanzata dal segretario di Stato americano Usa nella tarda serata di ieri, di un possibile embargo generalizzato sul petrolio russo - idea però respinta dalla Germania, per bocca del cancelliere Scholz che dice: per l'Europa le forniture dalla Russia restano al momento fondamentali.

Più netto il balzo del gas naturale: prezzo all'importazione in Europa a 227 euro per megawattora, il 18% in più rispetto a venerdì. Nonostante Gazprom in mattinata abbia assicurato che non ci sono cali sui flussi di gas in arrivo dai gasdotti ucraini. i prezzi dei metalli, arrivati al picco in tarda mattinata, hanno poi rallentato leggermente, restando però comunque su livelli molto alti - oro sopra i 1980 dollari l'oncia, rame sopra i 10.300 alla tonnellata. E a Parigi, mercato di riferimento per l'Europa, il prezzo del grano è salito di quasi l'8%.