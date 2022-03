Borse europee deboli, gas sotto i 100 €/Mwh

Avvio debole per le Borse europee; Milano in calo dello 0,28%, in linea gli altri listini principali.

Giornata in ordine sparso invece per le Borse asiatiche, mosse oggi più da vicende locali che dal contesto internazionale. Hong Kong cala di oltre l'1% per nuove tensioni intorno al gigante immobiliare Evergrande - titolo sospeso dalle contrattazioni in attesa di annunci da parte della società - mentre Shenzhen sale dopo l'uscita della città da una settimana di durissimo lockdown anti Covid.

Mentre continua a salire il prezzo del petrolio, per il timore degli operatori che l'Unione Europea decida un embargo sul greggio russo. Il Brent arriva sopra i 111 dollari e mezzo al barile, il Wti americano sopra i 107. Cala invece il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, tornando sotto la soglia dei 100 euro, a 97,5.

Da segnalare, infine, la riapertura della Borsa di Mosca. Non al trading sulle azioni, per il momento, ma solo per due finestre di asta sui titoli di Stato russi, con regole molto stringenti.