Borse europee deboli, si allontana default russo

Restano deboli le Borse europee in una giornata all'insegna dell'incertezza, visto lo stallo degli sforzi negoziali sul conflitto in Ucraina. Milano al momento perde lo 0,57%, mentre sono in calo di oltre 1 punto percentuale Parigi e Francoforte.

Intanto, continua la risalita del prezzo del petrolio, con il Brent vicino ai 108 dollari al barile e il Wti americano appena sopra i 104. Molto volatile invece il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, al momento a 105,7 euro al megawattora, in linea con la chiusura di ieri.

Mentre si allontana, almeno per qualche giorno, lo spettro del default della Russia. E' stato infatti confermato il pagamento delle cedole in dollari di scadenza, dopo l'autorizzazione al trasferimento dei fondi dalla banca intermediaria a quella responsabile dei pagamenti finali da parte dell'Autorità americana di controllo degli asset esteri. Prossimo appuntamento il 4 aprile, quando arrivano a scadenza bond russi per 2 miliardi di dollari. Il Paese però resta "altamente vulnerabile" sul fronte del rimborso del debito, dice l'agenzia di rating S&P, che ha di nuovo abbassato il rating dei bond sovrani russi.