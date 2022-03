Borse europee in cauto rialzo

Avvio in rialzo per le borse europee, Milano e Francoforte guadagnano lo 0,6%, Parigi +0,25%, Londra +0,40%.

Questa mattina le borse asiatiche sono ben intonate, Tokyo e' salita dell'1,48% dopo una giornata di festivita', Hong Kong sale del 2% festeggiando la fine delle misure legate all'emergenza Covid e nonostante l'annuncio della Fed che potrebbe aumentare i tassi di interesse più velocemente del previsto.

Il conflitto in Ucraina continua a spingere le quotazione del petrolio, tornato a 118 dollari al barile mentre sono in frenata le quotazione del gas naturale. Si conferma in rialzo il rendimento dei titoli di stato, all'1,97%.