Borse europee in miglioramento, scende quella Mosca. Fiducia in calo in Italia e Germania

C'è cautela sulle borse, in attesa delle conclusioni di oggi del consiglio europeo. Dopo una fase di discesa, ora l'indice Ftse Mib di Milano è in salita dello +0,62%; ieri +0,42%, il bilancio settimanale è di positivo, +1,40%. Nel resto d'Europa oggi Londra +0,33%, Francoforte e Parigi +0,80%.

Il segno positivo rimane, nonostante un calo netto degli indici di fiducia. In Germania l'indice Ifo è sceso da 98 a 85 punti, più delle attese. Giù in Italia anche la fiducia delle imprese (da 107,9 a 105,4), ma soprattutto dei consumatori, con l'indice sceso da 112,4 a 100,8 punti.

La borsa di Mosca ha riaperto ieri, segnando una salita del 4%. Oggi -3,66%, ricordiamo che solo una parte dei titoli si può scambiare e c'è il divieto per gli stranieri di vendere le azioni.



Oggi come ieri il calo maggiore è per Aeroflot, -18%, e del colosso dell'acciaio Severstal, 9% che non sta riuscendo a pagare un bond ed è a rischio default. Miglior titolo PhosAgro, che produce fertilizzanti, +9%; -12% per Gazprom, società russa del gas, che risente dei piani europei per ridurre la dipendenza energetica, ma anche della decisione del Regno Unito di includere Gazprombank nella nuova 'black-list'di 65 nuove società colpite da sanzioni.

Sul fronte delle materie prime, dopo l'annuncio sulla fornitura di 15 miliardi di metri cubi di gas dagli Stati Uniti all'Europa era prima sceso, ma è poi risalito, a quota 114 euro al megawattora, +2,3%.

Per il petrolio Brent, scambiato a 116,7 dollari al barile, -1,9%.

A Piazza Affari miglior titolo Telecom Italia, +4,7%, sulle indiscrezioni di stampa che hanno parlato di una maggiore apertura del fondo KKR alla rete unica: la fusione con Open Fiber non è nei suoi piani ma l'operazione avrebbe senso solo se generasse valore per Fibercop, società del gruppo Tim dove il fondo ha già investito. Maggior ribasso per Saipem, 7% dopo la presentazione del piano industriale. Sotto i riflettori anche Generali (+1,29%). Oggi è stato presentato il programma della lista di candidati del gruppo Caltagirone, chiamato "Awakening the Lion": punta a utili a circa 4,2 miliardi nel 2024, una generazione di cassa cumulata per circa 9,5-10,5 miliardi nel periodo 2022-2024 e alla massimizzazione della disponibilità di cassa per attività di M&A fino a circa 7 miliardi.

