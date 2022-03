Borse europee in positivo, Mosca chiude a -2,15%

Avanzano in positivo le Borse europee, spinte da rinnovate speranze su passi avanti verso un accordo diplomatico che metta fine al conflitto in Ucraina. Milano a +1,40%, in linea Francoforte e Parigi mentre Londra si ferma a +0,30%. Contrastati invece i listini americani, con il Dow Jones in lieve calo e in Nasdaq in recupero di 7 decimi di punto.

Tra i singoli titoli, in una giornata debole per gli energetici si fa notare Saipem, che sale di quasi il 9% dopo il piano di ristrutturazione e l'aumento di capitale annunciati alla fine della scorsa settimana. Mentre in Russia continua la progressiva riapertura della Borsa di Mosca, che oggi ha riavviato le contrattazioni per tutti e 30 i titoli del listino principale, anche se con il divieto di vendita allo scoperto e forti limiti per gli investitori stranieri - alla chiusura, l'indice Moex perdeva il 2,25%, il Rtsi, quello prezzato in dollari, poco più dell'1%. Mentre sul fronte valutario continua il recupero del rublo, che si scambia ora a 92 e 47 sul dollaro, sostenuto proprio dall'ipotesi che diventi valuta necessaria per l'acquisto di gas russo.

Tra le materie prime, il lockdown imposto a Shanghai fa riscendere il prezzo del petrolio, con il Brent a 109 dollari e mezzo al barile e il Wti americano a 105,5.