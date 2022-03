Borse europee in recupero, rimbalza Wall Street

Borse europee in lieve recupero dopo l’avvio positivo di Wall Street. Milano lima le perdite a -0,66%, in calo di 9 decimi di punto percentuale Parigi e Francoforte. Tra i singoli titoli, in netta risalita Unicredit, che gira in positivo a +0,26% annullando le nette perdite della prima parte di seduta, quando era scesa di oltre il 3% dopo le parole dell’amministratore delegato Orcel su una possibile uscita dalla Russia.

Mentre negli Stati Uniti, gli indici principali partono in rialzo: Dow Jones a +0,48%, Nasdaq +1,05%. Questo nonostante il nuovo balzo in avanti dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti, che a febbraio sono saliti del 10% su base annua, accelerando ancora rispetto al +9,7% di gennaio.

Ripiegano invece i prezzi delle materie prime energetiche. Il petrolio, in particolare, torna per la prima volta dal 1° marzo sotto i 100 dollari al barile: Brent a 98,31, Wti americano a 94,19.