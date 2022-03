Borse europee molto incerte, riapre a Mosca trading bond

Giornata di estrema incertezza per le Borse europee, che avanzano un po' in ordine sparso. Milano al momento sale dello 0,69%, bene anche Londra mentre Parigi e Francoforte si muovono intorno alla soglia delle parità, con già numerosi cambi di direzione.

Tra i singoli titoli, bene in particolare gli energetici: Eni migliore del listino Ftse Mib con un +2,45%, seguita da Leonardo, gruppo attivo nelle tecnologie e forniture di difesa.

Effetto del nuovo aumento dei prezzi del petrolio, sostenuti dall'ipotesi di limitazioni da parte dell'Unione europea alle importazioni di greggio dalla Russia, in discussione a Bruxelles nel consiglio dei ministri degli Affari esteri. Restrizioni che non dovrebbero toccare però il gas naturale, il cui prezzo all'importazione in Europa scende di oltre il 7% arrivando a 97,35 euro al megawattora.

Mentre sono riaperte le contrattazioni sui titoli di Stato federali russi alla Borsa di Mosca, prima parziale riapertura dopo tre settimane di stop. Ancora fermo, invece, il trading di azioni e valute.