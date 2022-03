Borse europee nervose, sale rendimento Btp

Avanzano contrastati a metà seduta i mercati europei. Milano in lieve calo, -0,38%, Londra gira in positivo mentre perdono nettamente Parigi e soprattutto Francoforte, che scende di oltre l'1,5%, appesantita anche dall'allerta preventiva sulle forniture di gas lanciata dal governo tedesco. Avvio incerto anche per gli indici americani: dow Jones a -0,09%, Nasdaq a -0,44%.

Nervosismo più evidente sui mercati delle materie prime all'avvicinarsi della scadenza del 1° aprile, data in cui la Russia dichiara che accetterà solo pagamenti in rubli per le esportazioni di gas. Petrolio in risalita, dopo due sessioni consecutive di calo, a 111,57 dollari al barile per il Brent e 108,22 per il Wti americani. Ancora più marcato l'aumento del prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che torna sopra i 120 euro al megawattora.

Mentre i timori per l'inflazione fanno correre i rendimenti sui titoli di Stato europei, e in particolare sul decennale italiano, che arriva al 2,19%. Stabile a 150 punti base lo spread con il bund tedesco.





[Aggiornamento delle 15.45]