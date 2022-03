Borse europee positive, continua a recuperare il rublo

Rallentano a fine seduta ma chiudono in positivo le Borse europee, sostenute dalla speranza di una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina alla vigilia dei nuovi colloqui. Milano a +0,63%, in linea Francoforte e Parigi mentre Londra scivola in negativo a -0,14%. Più deboli i listini americani, con il Dow Jones in calo dello 0,6% e il Nasdaq sulla parità.

Intanto, in Russia continua la progressiva riapertura della Borsa di Mosca, che oggi ha riavviato le contrattazioni per tutti e 50 i titoli del listino principale, anche se con il divieto di vendita allo scoperto e forti limiti per gli investitori stranieri. L'indice Moex ha chiuso in perdita del 2,15%, il Rtsi, quello prezzato in dollari, di poco meno dell'1%. Mentre sul fronte valutario continua il recupero del rublo, che si scambia ora appena sopra quota 89 sul dollaro, sostenuto dalla richiesta russa di pagamenti proprio in rubli per le esportazioni di gas naturale verso 'Paesi ostili'.

Tra le materie prime, il lockdown imposto a Shanghai fa riscendere il prezzo del petrolio, con il Brent a 110,44 dollari al barile e il Wti americano a 106,55. In lieve rialzo invece il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, a 103,2 euro al megawattora.