Borse europee positive, Nasdaq in calo. Scende l'energia, gas -15%

Gli investitori oggi hanno guardato con cauto ottimismo ai colloqui in videoconferenza tra Ucraina e Russia e a quelli a Roma tra Stati Uniti e Cina. La borsa di Milano ha chiuso in rialzo dell'1,67%. Miglior risultato per Francoforte, +2,27%, più contenuto invece il rialzo di Londra, +0,57%.

Negli Stati Uniti sono contrastati gli indici di Wall Street e in peggioramento rispetto all'apertura: ora il Dow Jones sale di poco meno di mezzo punto percentuale, decisamente più negativo il Nasdaq dei titoli tecnologici, -1,40%.

Oggi a guidare Piazza Affari sono stati soprattutto il settore bancario e quello delle telecomunicazioni, in particolare con Telecom Italia, +4,95%. Negativi in media i titoli energetici.

E infatti sul fronte delle materie prime, il gas conferma la fase di discesa. Oggi -15% per il future di aprile scambiato ad Amsterdam, a quota 111 euro al megawattora. Una settimana fa era stato toccato il record storico di 345 euro.

Perde quota anche il petrolio: -6% per il Brent del mare del Nord, che ora è scambiato a 105,80 dollari al barile.