Borse giù, su petrolio e gas

Mosca accetterà i pagamenti di gas solo in rubli: l'annuncio di Putin è piombato come una doccia gelida sui mercati finanziari, già in sofferenza per i rialzi delle materie prime energetiche. Chiusure in rosso in Europa: gli investitori temono un'escalation del conflitto anche dal punto di vista finanziario. Milano ha perso lo 0,96%. Francoforte, la peggiore, ha ceduto l'1,31%, Parigi l'1,17%. Anche Wall Street procede in territorio negativo.



Intanto corre il petrolio: il brent ha superato i 121 dollari al barile e il gas naturale i 118 euro per megawatt/ora.



Il rublo dopo le parole del presidente russo si rafforza, ma l'agenzia Moody's avverte: il rischio default per Mosca è ancora molto alto.



La preoccupazione di analisti e investitori è però più ampia e riguarda l'ipotesi stagflazione.

L'indice Bloomberg che riunisce i rendimenti di bond governativi e aziendali, da gennaio 2021 ha perso l'11%. Effetto dell'impennata dell'inflazione che sta spingendo tutte le banche centrali a rialzare i tassi di interesse.