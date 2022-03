Borse in calo, petrolio in rialzo

Le decisioni della BCE e il mancato tentativo di dialogo tra le parti in guerra hanno indebolito i mercati. Milano cede il 3,73%. Francoforte e Parigi perdono poco meno del 3%, Londra arretra dello 0,87%. Debole anche Wall Street in apertura, con il Dow Jones che perde un punto e il Nasdaq l’1 e mezzo per cento. Si rialza il petrolio, il Brente è a 118 dollari il barile. In rialzo anche il rendimento dei titoli di stato, con il nostro btp decennale all’1 e 87%. Euro contro dollaro a 1,10 e 20.