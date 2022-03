Borse in forte rialzo, giù il petrolio

Seduta positiva per le Borse europee, che sono state tonificate dalle aspettative di un incontro negoziale sull’Ucraina in Turchia domani. Bene anche Wall Street in progresso sin dall’apertura (Dow Jones + 1,84% e Nasdaq + 2,71% alle 17 e 30 ora italiana). Milano ha chiuso con un progresso del 6,94% in linea con l’andamento di Francoforte +7,92% e di Parigi +7,13% mentre Londra ha segnato +2,79%.

A Piazza Affari sono tornati gli acquisti sui bancari con progressi di oltre il 10% per Unicredit e Intesa Sanpaolo.

In calo le quotazioni del petrolio, sceso di oltre sei dollari al barile, con il Brent a 121 e il Wti a 117. In discesa anche il prezzo del gas naturale, indicato a 153 euro il megawattora, oltre 40 euro in meno rispetto ai prezzi di ieri. Oro a 2000 dollari l’oncia, circa 58 euro al grammo. Euro contro dollaro a 1,10 e 85.