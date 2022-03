Borse in lieve rialzo, gas in calo

Borse caute in avvio di seduta: l'indice Ftse Mib di Milano segna +0,22 per cento. Ieri +0,98%, dall'inizio della guerra in Ucraina il calo è ora del 5%. Nel resto d'Europa oggi Londra +0,26%, Francoforte +0,23%, Parigi +0,10%.

Nella notte in Asia indici positivi, soprattutto il Nikkei di Tokyo, +3%, un rialzo che si lega anche al calo dello yen rispetto al dollaro, che favorisce le esportazioni. Segno più anche per l'Hang Seng di Hong Kong, +1,20%, grazie ai buyback di Xiaomi, che seguono quelli di Alibaba.

Ieri rialzi anche a New York, +0,74% per l'indice Dow Jones, +1,95% per il Nasdaq. A trainare i listini sono stati i titoli bancari. Il governatore della Fed, Jerome Powell, ha fatto capire nei giorni scorsi che la banca centrale americana è pronta ad accelerare il ritmo del rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione. Di contro ci sono state molte vendite sui titoli di Stato, con il rendimento dei Treasury decennali arrivati al 2,38%.

In Italia il rendimento del Btp decennale è al 2,02% (-3 punti base rispetto a ieri), con lo spread Btp/Bund a quota 146 punti base.



C'è attesa per il consiglio europeo di domani e dopodomani, soprattutto per quanto riguarda le misure di sostegno alle aziende colpite dal caro energia. Intanto il gas scambiato ad Amsterdam si mantiene appena sotto i 100 euro al megawattora, a quota 97,5 (-1,2%). Sale ancora invece il petrolio, con il Brent a 116,9 dollari al barile, +1,3%).

A Piazza Affari sotto osservazione Poste Italiane, +1,60% in borsa dopo la pubblicazione dei conti annuali: nel 2021 utile +31% a quota 1,6 miliardi di euro, livello record per il gruppo, ricavi +6,6% a quota 11,2 miliardi. Aumentato il dividendo: 0,59 euro, in crescita del 21% rispetto al 2020 (0,486 euro).

Stellantis +0,72%: è arrivata la conferma dell'impegno con Acc (Automotive Cells Company ) per lo stabilimento delle batterie di Termoli. Il passaggio è stato il via libera al protocollo d'intesa tra ministero dello Sviluppo economico, Regione Molise, Invitalia e Acc. Nella "gigafactory" saranno prodotte celle e moduli di batteria per il settore automotive.

Tra gli altri titoli del Ftse Mib, maggiori rialzi per Telecom Italia, +3,68%: secondo Il Sole 24 Ore Kkr non è l'unico fondo interessato alla società. Il fondo Cvc starebbe guardando con interesse alla ServCo, la società dei servizi, uno dei due pilastri in cui sarebbe diviso il gruppo secondo il piano del nuovo ad Labriola. Rialzi anche per Iveco (+2,94%) e Diasorin (+2%). Maggiori ribassi, invece, per Eni (-0,6%) ed Enel (-0,6%).