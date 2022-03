Borse in progresso, si riscaldano i prezzi delle materie prime

Le prove di forza dei listini a New York (Dow Jones + 1,68% e Nasdaq +1,21%) hanno dato ossigeno alle borse europee, che hanno chiuse tutte in territorio positivo.

Milano ha guadagnato lo 0,70%, affiancata a Francoforte +0,69%. Londra ha segnato +1,49% e Parigi + 1,59%.

A Piazza Affari ben intonate anche le banche dopo alcune sedute in contrazione. Il petrolio Brent ha toccato un massimo in giornata oltre i 113 dollari il barile per poi assestarsi in serata a 109.

In rialzo il gas naturale, prezzato a 178 euro il kilowattora. Euro contro dollaro a 1,11 e 25.