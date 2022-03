Borse in recupero, spread in calo

Restano in progresso i listini azionari, anche se ridimensionano notevolmente i guadagni della mattinata. Milano cresce dell’1 e 51% mentre Francoforte avanza del 2 e 45%. Parigi guadagna l’1 e 62%, Londra l’1 e 09%. Bene anche Wall Street in apertura, con il Dow Jones + 0,86% e il Nasdaq +0,32%. In calo il rendimento del nostro btp decennale, all’1 e 88%, che riduce lo spread btp/bund a 158 punti base.

Leggera contrazione per i prezzi del Brent, a 109 dollari il barile, e per il gas, a 124 euro il megawattore.

Rincari per le materie prime industriali come acciaio, +6%, Nichel, +5%. Euro contro dollaro a 1,09 e 85.