Borse in recupero, tensioni su gas e petrolio

Seduta positiva per le borse europee, che hanno trovato la via del recupero anche se i guadagni sono stati ridimensionati nel pomeriggio. Contrastata invece Wall Street (Dow Jones +0,51% e Nasdaq -0,83% alle 17 e 30 ora italiana). Rincari per le materie prime. Il Brent è risalito a 112 dollari il barile, il gas naturale a 132 euro il megawattora. Milano ha segnato +0,80%, Londra ha guadagnato lo 0,72%, Francoforte l’1 e 38%, Parigi lo 0,85%.



In forte evidenza a Piazza Affari Leonardo, +10%, dopo la presentazione dei conti e Telecom Italia, +5%, in vista del consiglio di amministrazione in calendario domenica. In altalena lo spread tra Btp e Bund, che si trova ora a 159 punti base con il rendimento del nostro decennale allì1 e 87%. Euro contro dollaro a 1,09 e 40. Per la borsa di Milano il bilancio settimanale è negativo. In cinque sedute l’indice Ftse Mib ha ceduto il 3,7%.