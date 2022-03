Borse in ribasso, i prezzi si stabilizzano e il petrolio torna a salire

I mercati aprono in ribasso ma con movimenti più contenuti rispetto ai giorni precedenti. In apertura a Milano l'indice Ftse Mib segna -1,46%, nel resto d'Europa Londra -0,40%, Francoforte -1,45%.

Ieri +6,94% per Piazza Affari, il terzo maggiore rialzo dal 2018, che ha permesso di portare al -8% il calo dall'inizio della guerra in Ucraina. Un andamento dei mercati azionari che è andato di pari passo con la discesa di petrolio: 13% ieri per il Brent del Mare del Nord, sceso poco sotto i 110 dollari al barile, dopo il picco di 130 dollari toccato nei giorni scorsi. Nella mattina di oggi nuovo rialzo del 7%, a quota 117 dollari.



Scende anche il gas, oggi a quota 152 euro al megawattora, a inizio settimana aveva toccato i 345 euro, ieri la chiusura era stata a 155 euro.

Forti salite anche nella serata di ieri a Wall Street, +2% per il Dow Jones, +3,59% per il Nasdaq, e nella notte in Asia: quasi +4%, in particolare, per l'indice Nikkei di Tokyo.

Oggi a Piazza Affari torna a scendere l'indice dei titoli bancari, -2,52% per il Ftse All Share Italy Banks, ieri protagonista del rimbalzo assieme ad alcuni titoli industriali.

Intanto in Russia il rublo oggi è in risalita rispetto al minimi storico al dollaro. Ora ne servono 120 per comprare un dollaro, martedì la cifra è arrivata a 143, prima della guerra ne bastano 78. Il calo nell'ultimo mese è del 37%. Ieri l'agenzia Fitch ha scritto che il default del debito sovrano russo è imminente. La borsa di Mosca rimane chiusa.