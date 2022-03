Borse in rosso su tensioni in Ucraina

Milano a -1,31 %, sullo stesso livello Francoforte e Parigi mentre contiene le perdite sotto il mezzo punto percentuale Londra.

In rosso anche i listini asiatici: perdono oltre due punti percentuali Tokyo e Hong Kong, intorno al punto le piazze della Cina continentale. C'è però un'eccezione: la Borsa di Jakarta, che guadagna lo 0,7%. Perché l'Indonesia è un grande produttore di petrolio e gas naturale, con importanti giacimenti finora sfruttati in modo non troppo intenso, ed è quindi uno dei principali candidati a prendere il posto della Russia nel rifornire di gas l'Asia, e non solo.

Mentre il prezzo del petrolio continua ad aumentare: il Brent, prezzo di riferimento europeo, supera ormai i 111 dollari al barile, il Wti americano sfiora i 109. Scende invece leggermente il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, a 152,6 euro al megawattora, in calo del 5% rispetto alla chiusura di ieri.