Borse incerte, giù il petrolio

Le incertezze sul versante bellico e la crescita dell’inflazione tengono in scacco i mercati. Apertura debole anche per Wall Street con il Dow Jones e il Nasdaq in calo dello 0,40%.

Nel contesto europeo Milano e Londra cedono poco meno di mezzo punto mentre Francoforte e Parigi arretrano di un punto percentuale.

In forte crescita invece la borsa di Mosca dove l’indice Moex con le quotazioni in rubli cresce del 6%. Sul cambio occorrono 83 rubli per acquistare un dollaro. In flessione le quotazioni del greggio dopo la decisione americana di riversare sul mercato parte delle riserve e dopo la decisione di Opec plus di far crescere lentamente la produzione nei prossimi mesi. Brent a 104 dollari il barile.