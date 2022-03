Borse, giornata incerta. Sale il petrolio

Restano deboli i listini azionari, contagiati dalle incertezze sull’esito della attività diplomatica in Ucraina. Alcuni dati statunitensi hanno confermato il rallentamento dell’economia e Wall Street ha aperto in calo (Dow Jones -0,14% e Nasdaq – 0,73% alle 17 e 30 ora italiana). In questo contesto si è salvata dalle vendite solo Londra, che ha guadagnato lo 0,55%. Milano ha ceduto lo 0,03%, Francoforte ha perso l’1 e 45% e Parigi lo 0,74%. Mosca ha guadagnato il 4,34 nell’indice Moex quotato in rubli e il 7,67% nell’indice RTS quotato in dollari, mentre il rapporto di cambio chiede 85 rubli per un dollaro. In rialzo le quotazioni del greggio e del gas. Brent a 112 dollari il barile, gas a 120 euro il megawattora. Sul versante dei titoli di stato il rendimento del nostro decennale è al 2,28% con lo spread a 150 punti base. L’euro si è rafforzato contro dollaro, a quota 1,11 e 65.