Borse, Milano tenta il rimbalzo

Borse europee in ordine sparso: Piazza Affari tenta il rimbalzo e dopo un'apertura in netto calo vira in positivo e segna un +1%. Stesso trend per Parigi, che guadagna quasi mezzo punto, e Francoforte (+0,16%).

In territorio negativo invece Londra (-0,23%).

Non si arresta la corsa delle materie prime: il gas naturale quota 255 euro per MW/h, mentre il petrolio Brent supera i 127 dollari al barile.

L'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato i 2.019 dollari per oncia.

In Asia i mercati sono tutti in rosso. Tokyo ha perso 1,71% e Shanghai - la più pesante tra le borse asiatiche - è in calo di due punti e mezzo.

Anche per Wall Street l'ultima è stata una seduta in forte perdita. Il Nasdaq ha accusato un -3,6%.