Borse ottimiste, ancora in calo il petrolio

Borse in netto rialzo, spinte anche oggi dalla fiducia nei colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul. Milano sale del 2 e mezzo percento, fanno ancora meglio Parigi e Francoforte con rialzi di oltre il 3%. Molto bene in particolare i titoli bancari, soprattutto quelli più esposti alla Russia come Unicredit, che guadagna il 7,75%.

Avvio positivo anche per Wall Street, con gli indici Dow Jones e Nasdaq in rialzo di oltre l'1%.

Sul fronte delle materie prime, continua la discesa del prezzo del petrolio, per effetto dei segnali positivi in arrivo da Istanbul ma anche del calo di domanda in Cina per il lockdown a Shanghai. Il Brent scende a 103,5 dollari al barile, il Wti americano torna sotto la soglia dei 100 dollari – in entrambi i casi, un calo di oltre il 5 e mezzo percento rispetto a ieri. Più volatile il prezzo del gas naturale all’importazione in Europa, che al momento cresce del 5,6% a 108,35 euro al megawattora.

Mentre continua la risalita del rublo, oggi a quota 85,26 sul dollaro, nonostante il G7 resti fermo sulla sua posizione di non accettare la richiesta russa di pagamenti in rubli per le esportazioni di gas.