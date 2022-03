Borse positive in attesa delle misure sull’energia

Gli investitori apprezzano la compattezza dell'Europa.

In attesa delle decisioni in materia di energia da parte del Consiglio Ue, le borse europee accelerano. Milano guadagna oltre un punto percentuale, Francoforte poco di meno, Parigi lo 0,77% e Londra lo 0,38%.

Avvio positivo anche per Wall Street, in particolare per il Dow Jones che guadagna lo 0,65%.

Il gas naturale in Europa non risente dell'annuncio dell'aumento delle importazioni di Gnl dagli Usa, già previsto e digerito. Il prezzo ora si mantiene intorno ai 106 euro per megawatt/ora. Questa mattina aveva segnato un netto calo.

Il petrolio è poco mosso.

L'oro è risalito a 1.952 dollari l'oncia