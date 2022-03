Borse, venerdì nero

Le Borse hanno peggiorato nel finale di seduta. A Milano l'indice Ftse Mib è sceso del 6,24%, peggiore andamento tra i principali listini del continente. Rispetto alla chiusura di venerdì scorso il calo è del 12,80%. Tra i settori, oggi nettissimo il calo di quello bancario, -10% in media per l'indice del comparto. In evidenza Unicredit, banca molto esposta sul mercato russo, -14,59%; -28% il calo nell'ultima settimana.

Scende per lo stesso motivo anche Intesa Sanpaolo, -9% oggi e meno 23% nella settimana. La discesa maggiore è però anche oggi per Telecom Italia: -15,56%, ieri -13,99% di ieri. Non c'entra la guerra ma la presentazione dei conti annuali e del piano industriale.

Materie prime ancora alle stelle: il gas ad Amsterdam è arrivato al record di 207 euro al megawattora. Si avvia alla chiusura a 200 euro. Rialzo, anche se più limitato, per il petrolio: +3,5% per il Brent del Mare del Nord, a quota 114 dollari al barile.