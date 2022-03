Tragedia a Brindisi: tenta di uccidere la moglie e si suicida

Un uomo di 72 anni, ex consigliere comunale, ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola alla gola e poi si è suicidato, impiccandosi. E' accaduto a Brindisi nel rione La Rosa, una zona periferica e residenziale. Ad avvisare i carabinieri e i soccorsi sono stati alcuni familiari. Non è chiaro se l'uomo, 72 anni, abbia aggredito la donna, sua coetanea, mentre dormiva o se l'accoltellamento sia avvenuto durante una lite. Sul posto i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto.

La donna è stata soccorsa dai medici di Otorinolaringoiatria e Chirurgia plastica dell'ospedale Perrino di Brindisi per le ferite da arma da taglio riportate al volto e al collo. Sottoposta a intervento chirurgico sarà trasferita in rianimazione in prognosi riservata.

Da quanto ricostruito, la coppia era in crisi da qualche tempo e viveva da separata in casa. La 72enne si trovava in camera da letto quando il marito l'ha colpita con un coltello da cucina che è stato sequestrato dai carabinieri. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a mettersi in salvo raggiungendo l'abitazione della figlia.

I dati del Viminale: 119 donne uccise nel 2021

Proprio oggi, in occasione dell'8 marzo, sono stati diffusi i dati raccolti dal Dipartimento della Pubblica sicurezza: nel 2021 sono state uccise 119 donne, due in più rispetto all'anno precedente. Nel quadriennio 2018-2021 si segnala un calo dei femminicidi ma un aumento dei "reati-spia": stalking, maltrattamenti e violenze sessuali.

I numeri, indica la Criminalpol, confermano "la necessità di riservare alla violenza di genere la massima attenzione, non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime e nelle campagne informative mirate a rimuovere quegli ostacoli socio-culturali che, prevedibilmente, faranno sì che il fenomeno persista anche nel prossimo futuro".

Gli omicidi volontari in assoluto consumati in Italia sono scesi dai 369 del 2018 ai 302 del 2021, con un calo del 16% in 4 anni: analoga la flessione percentuale di quelli con vittime femminili: 119 lo scorso anno contro i 141 del 2018; ma si registra una tendenza in crescita rispetto al 2020 (quando eranostati 117) e 2019 (109). In diminuzione anche le donne uccise dal partner: 70 nel 2021 contro 75 nel 2018 (-7%).

Rispetto al 2018, i dati dello scorso anno indicano un aumento per stalking (17.539, +18%), maltrattamenti contro familiari e conviventi (22.602, +30%) e violenza sessuale (5.004, +2%).