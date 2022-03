Bruce Willis non può più recitare: è affetto da afasia

Bruce Willis è affetto da afasia, la perdita della capacità di parlare o comprendere il linguaggio, ed è quindi costretto ad abbandonare la recitazione. Lo ha rivelato la ex moglie Demi Moore in un post sui social media. Willis, 67 anni, ha raggiunto la notorietà interpretando John McClane nel film Trappola di cristallo (1988), primo capitolo della serie cinematografica Die Hard.

"Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, la vostra compassione e il vostro supporto. Stiamo attraversando questo momento con una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, 'Vivi il momento' e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo", si legge ancora nel post su Instagram firmato "Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn".

Bruce Willis ha cinque figlie, tre con Demi Moore e due con Emma Heming-Willis.