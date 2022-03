Brusaferro: "Non ci sono evidenze che Omicron 2 dia casi più gravi della variante 1"

I dati mostrano come tornino a salire i contagi da Coronavirus, vicini alla soglia endemica dell'Rt, l'indice di trasmissività. Casi in crescita in tutte le fasce di età, ma continua il calo di occupazione negli ospedali. Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel commento video ai dati della cabina di regia sulla situazione epidemiologica nel Paese: "Sulla nuova variante Omicron 2, non ci sono evidenze che provochi casi più gravi della 1". La circolazione del virus tuttavia, resta alta, e dall'Iss invita alla prudenza anche il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "C'è una tendenza alla crescita: data l'elevata circolazione del virus, è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti", dice, anche perché “è verosimile che nelle prossime settimane il numero dei ricoveri cominci a salire”.

"Anche in altri paesi europei un incremento di nuovi casi"

"Nell'ultima settimana il numero di nuovi casi per 100mila abitanti è cresciuto a 725 - così Brusaferro - e segnaliamo anche in altri paesi europei un incremento del numero di nuovi casi". Si alza inoltre, secondo l'analisi in cabina di regia, l'indice di trasmissibilità, che "dimostra una soglia per i casi sintomatici sopra il valore di 1, quindi sopra la soglia epidemica". Viceversa - secondo il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza - dati ancora positivi per quanto riguarda le ospedalizzazioni: "Il tasso di occupazione dei posti di area medica ed in intensiva è rispettivamente al 12,9% e al 4,8%: quindi stabile l'occupazione nei reparti ordinari, mentre continua a calare l'occupazione dei posti di terapia intensiva".

Età media delle ospedalizzazioni a 73 anni

"Le fasce di età dove la circolazione è più elevata, sono quella fra i 10 ed i 19 anni - continua Brusaferro - per quanto riguarda l'età media per evento, quella per la diagnosi è pari a 38 anni, quella della ospedalizzazione invece è di 73 anni". I dati sui decessi restano in una fascia alta di età, con una "età media pari a 83 anni". C'è ancora tuttavia un numero significativo di persone che devono iniziare la vaccinazione, il presidente dell'Istituto superiore di sanità Brusaferro sottolinea l'importanza di effettuare la dose booster per chi ha completato la vaccinazione: "Perché sappiamo che è protettivo, particolarmente rispetto alla malattia grave e sappiamo anche che il vaccino è meno efficace nel proteggere rispetto all'infezione, anche se mantiene una efficacia significativa". "Quindi - conclude Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale - guardando la crescita del numero di nuovi casi, è verosimile che nelle prossime settimane il numero dei ricoveri cominci a salire".



