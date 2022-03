Bufera in un liceo romano per la presunta relazione tra la preside e uno studente

Una presunta relazione tra la preside e uno studente maggiorenne di un liceo di Roma. Inizialmente giravano solamente delle voci tra gli studenti, poi sarebbe arrivato il racconto dello studente, e la smentita decisa della dirigente.



A indagare sulla presunta relazione, l’ufficio scolastico regionale del Lazio che dovrà verificare i fatti. Il direttore dell'Usr Lazio, Rocco Pinneri, ha dichiarato all’agenzia Dire di aver avviato l’ispezione "a tutela della scuola, dei ragazzi e della stessa dirigente". E spiega che "per atti di questo tipo è previsto il licenziamento".



Lo scorso dicembre, nel periodo delle occupazioni di alcuni licei romani, avrebbero destato sospetti i contatti tra la dirigente e lo studente, rappresentante di istituto in surroga. Successivamente sono apparse alcune scritte sui muri fuori dalla scuola, con velate allusioni, come: “La laurea in pedagogia l'hai presa troppo seriamente”; “Il tuo silenzio parla per te”, e “Chi sa deve agire”.



Lo studente 19enne, in procinto di fare l’esame di maturità, avrebbe raccontato della brevissima relazione con la sua preside, secondo quanto riferito da Repubblica, spiegando che la storia consenziente sarebbe iniziata con e-mail e messaggi.



Dalle prime dichiarazioni della dirigente, che ha sempre smentito i fatti, la colpa delle voci circolate all'interno dell'istituto sarebbe dello stesso ragazzo, che le avrebbe messe in circolo per vantarsi con gli amici. "Durante il periodo dell'occupazione: mi ha accompagnato con la sua macchina al commissariato di Monteverde per fare la denuncia... ma non c'è stato nulla di nulla con il ragazzo, posso giurarlo davanti a chiunque. Mi sono rivolta ad un legale e chiarirò tutto anche con l'ufficio scolastico regionale", queste le dichiarazioni della dirigente del liceo sul Messaggero.