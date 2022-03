Bunker antiatomici: boom di richieste in Francia (ma non solo)

La guerra in Ucraina e la possibilità di un attacco russo al di fuori degli attuali confini del conflitto sta spingendo molti francesi (ma non solo) al “rimedio estremo”: costruirsi un bunker per mettere al riparo se stessi e i propri famigliari da pericoli “nucleari, radiologici, biologici, chimici ed esplosivi”. A dirlo è un’azienda francese leader nel settore, AmesisBat, che ha registrato nelle ultime settimane il “tutto esaurito”: le richieste riguardano rifugi sotterranei “per famiglie”, adatti cioè a nascondere un intero nucleo famigliare, da due a più persone. In un’intervista diffusa oggi dal quotidiano Le Parisien, Enzo Petrone, l’ad di AmesisBat, certifica la crescita del ritmo delle richieste da parte dei francesi: “Ce ne chiedono uno ogni 20 minuti, mentre il ritmo normale è di una decina al mese”.

Il “primo” bunker

Il “business” ha avuto origine da un primo bunker, costruito nel 2014 nel sottosuolo di un giardino all’interno di una grande proprietà nei pressi di Parigi, zona banlieue. Il rifugio era interamente in cemento e doveva proteggere la famiglia del proprietario, il quale - affittando gran parte dei 70 posti del rifugio - ha “ammortizzato” la spesa dell'investimento. Un po’ come se avesse costruito un condominio sotterraneo in cui ospitare altre famiglie, oltre alla propria. Ma, con lo scoppio della guerra e il peggioramento generale della situazione internazionale, al proprietario del terreno restavano una trentina di posti, che sono stati assegnati in pochi giorni. Nonostante il “boom” delle richieste, la percentuale di francesi che sarebbe protetta nel caso di pericolo bellico o di contaminazione nucleare è bassissima, “vicino allo zero”, dice il responsabile di un'altra azienda produttrice, Artemis, che in soli 15 giorni ha ricevuto 700 richieste.

Domande anche in Italia

Ma la Francia, come si diceva, non è l’unico stato a registrare segnali da “panico nucleare”: anche in Italia, nelle scorse settimane, alcune testate giornalistiche hanno parlato di vera e propria “corsa al bunker”, con i costruttori che faticano a stare dietro alle richieste. Le zone più interessate si concentrano nel nord, i prezzi vanno da 60 a 90 mila euro. Nel nostro paese, va detto, abbondano i rifugi antiaerei (utilizzati in casi di bombardamento con armi non nucleari) e si trovano un po’ ovunque, da nord a sud, soprattutto nelle grandi città. In realtà in Italia c’è già un grande rifugio antiatomico, gestito dal ministero della Difesa: si trova nel comune di Affi, in provincia di Verona, ai piedi del Monte Moscal. Si chiama “West Star”, “Stella d'Occidente”, un nome in codice militare utilizzato dalla Nato e scelto volutamente per contrapporlo alla “Stella rossa”, simbolo decennale del potere sovietico. Ne ha parlato nei giorni scorsi il Corriere del Veneto, sottolineando che si tratta dell’unico rifugio antinucleare italiano che può di resistere a 100 chilotoni (la bomba su Hiroshima sviluppò una potenza di 16 chilotoni). La costruzione di West Star risale agli anni Sessanta, ha una superficie di 13 mila metri quadrati ed è collocato a 150 metri sottoterra. Gli abitanti di Affi per decenni ne sono stati gli unici proprietari. Nel 2018 è passato ai ministeri della Difesa e della Finanza.

Negli States va il “bunker di lusso”

Negli Stati Uniti la tendenza a rifugiarsi era cominciata già durante il Covid, in preda al panico da contaminazioni e quarantene, quando il lockdown (confinamento) diventava progressivamente una realtà planetaria, con cui tutti prima o poi avrebbero fatto i conti. In Europa, con lo scoppio della guerra e lo spauracchio di “incubi nucleari”, la “febbre da bunker” si è propagata. Ma la differenza, negli Usa, la fa il lusso: oltreoceano, infatti, va di moda il bunker sofisticato, con jacuzzi, piscina, sala da biliardo, cinema e giardino zen. Tutto rigorosamente illuminato da luci artificiali.

La più previdente? La Svizzera

Nulla a che vedere con il modello svizzero: nella Confederazione elvetica, cuore dell’Europa e storico stato “neutrale”, i rifugi antibellici sono stati costruiti per legge a partire dal 1960. La Svizzera offre oggi una protezione del 114% ai suoi abitanti, con i suoi 9 milioni di posti disponibili a fronte di una popolazione che non supera gli 8 milioni e mezzo.