Fatto a pezzi, chiuso in sacchi neri e forse buttato giù per un dirupo. È stato trovato cosi, il cadavere di una persona in Val Camonica, vicino Brescia.

Per le condizioni nel quale è stato trovato non è ancora possibile fare un’identificazione.

Si indaga per omicidio. I Carabinieri, stanno provando a risalire all'identità della vittima in base alle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi in alta Valle Camonica.