Caivano, ordigno esploso davanti alla parrocchia di don Patriciello nel Parco Verde

È esploso nel cuore della notte, intorno alle 4, l’ordigno collocato davanti al cancello della chiesa di San Paolo Apostolo, nel parco Verde a Caivano (Napoli), danneggiando parte del cancello pedonale di accesso al cortile della chiesa.

Il parroco è don Maurizio Patriciello, da sempre in prima linea contro l'inquinamento e nel contrasto allo spaccio di droga e alla camorra. Proprio oggi è il giorno del suo compleanno. Sull'episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Casoria e della tenenza di Caivano per chiarirne la dinamica e individuare i responsabili.

“Siamo tutti preoccupati. Da quando abbiamo alzato la voce in questa area Nord di Napoli, dando vita al comitato di liberazione dalla camorra che è nato proprio in questa chiesa, lo Stato sta dando risposte concrete nella battaglia per la legalità", ha dichiarato in una nota, il senatore Sandro Ruotolo. "Non è la prima volta che minacciano padre Maurizio. Anche il comandante della polizia municipale di Arzano, Biagio Chiariello è stato minacciato di morte e oggi vive sotto protezione dello Stato - sottolinea – Sapevamo che accendendo i riflettori avremmo indebolito la camorra e ricevuto minacce. Noi siamo di più e andremo avanti in questa battaglia di liberazione dei nostri territori dalla malavita organizzata. Non ci fermeranno insulti e minacce. Siamo tutti padre Maurizio Patriciello", ha concluso Ruotolo.

Il parco Verde è un complesso di palazzine popolari diventate simbolo di degrado e piazze di spaccio, oltre che teatro di casi di pedofilia come quello della piccola Fortuna, fatta volare giù da un terrazzo perché si voleva sottrarre al suo 'orco'.