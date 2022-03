Il "tappone dolomitico" dell'Italia. Il risveglio degli azzurri che hanno incantato l'Europa

L’11 luglio sembra lontanissimo. Otto mesi fa, mentre gli azzurri abbracciavano la coppa sul prato di Wembley, nessuno immaginava che la qualificazione al mondiale del Qatar sarebbe passata per i play-off. Quella nazionale è stata dominante, ha vinto contro i pronostici, ha trovato risorse tecniche e atletiche sulle quali soltanto Roberto Mancini credeva ciecamente. La forza di un gruppo diventato un blocco di granito ha permesso all’Italia di colmare le lacune contro avversarie più preparate o più esperte.

La sindrome da pancia piena, spesso ricorrente nella nostra storia calcistica, ha però condizionato il cammino da settembre in poi: il pareggio con la Bulgaria, quelli successivi con la Svizzera, hanno spinto di nuovo gli azzurri nella palude degli spareggi, come nel 2017 con la Svezia. Certo, ha pesato anche un po’ di sfortuna, perché i due rigori falliti da Jorginho restano la porta girevole che ha girato dalla parte sbagliata.

Per non vivere la seconda umiliazione consecutiva di un mondiale senza Italia, va affrontato un tappone dolomitico. Diviso in due, perché sarà necessario battere la Macedonia del Nord in una Palermo traboccante di passione, per meritare la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia, ultimo atto da giocare comunque in trasferta.

Il primo avversario è certamente alla portata, per quanto le squadre chiuse a difesa della propria area di rigore abbiano sempre creato tante difficoltà a una nazionale che ha faticato quando lo spazio si riduce e la profondità viene meno. In qualche modo, però, si dovrà pur venire a capo di una Macedonia del Nord che è lontana dal livello dell’Italia, per qualità ed esperienza. Poi lo scenario cambierà in maniera radicale: il Portogallo è nettamente favorito sulla Turchia e la super sfida contro Cristiano Ronaldo e gli altri talenti diventa la prevedibile conclusione del nostro play-off.

Vedremo: meglio concentrarsi per ora sui macedoni, perché proprio alcuni cali di concentrazione hanno spinto l’Italia agli spareggi. A Mancini non mancano i problemi, soprattutto in difesa: alla prima non ci sarà Bonucci, Chiellini chissà, mentre i terzini di Euro 2020 sono fuori gioco, Di Lorenzo dopo Spinazzola. Gli altri reparti sembrano invece definiti, con scelte che seguono la strada tracciata durante l’europeo, Chiesa a parte.

E all’estate trionfale dovrà volgere lo sguardo il commissario tecnico: non per ricordare quello che è passato, visto che il campo non ha memoria, né riconoscenza. Dovrà toccare le corde più sensibili dei suoi ragazzi per provare a ricostruire quell’atmosfera che ha spinto l’Italia oltre le proprie debolezze: autostima, amicizia, convinzione, la magia di un mese indimenticabile è nata così. Tutto il resto verrà di conseguenza: gli azzurri che hanno incantato l’Europa hanno bisogno soltanto di essere risvegliati.