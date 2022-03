Calcio femminile, Inter-Samp sarà arbitrata dall'ucraina Monzul

L'Italia apre le porte all'arbitro Kateryna Monzul e domenica sarà in campo a dirigere la gara di Serie A femminile Inter-Sampdoria. Si tratta di un altro gesto forte da parte della Figc che accoglie in Italia una delle migliori arbitre in Europa.

Nelle scorse settimane, ha pubblicato sui social un filmato di 11 secondi con i bombardamenti su Kharkhiv, città dalla quale poi è scappata con la famiglia.

Come Stephanie Frappart, Monzul ha già diretto diverse gare di Europa League e altre sfide importanti, sia in campo maschile sia femminile. Adesso potrà proseguire la sua attività arbitrale nel nostro Paese. Il debutto in Italia è dunque previsto nel campionato di Serie A femminile per poi valutare la possibilità di eventuali ulteriori designazioni.

''La famiglia del calcio europeo ha un cuore grande - ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina - e quello italiano è in prima fila nell'aiutare la popolazione ucraina".

''Le porte dell'Associazione Italiana Arbitri sono sempre aperte per dare solidarietà e aiuto a chi vive momenti difficili - dichiara il numero uno dell'Aia Alfredo Trentalange - siamo orgogliosi stavolta di dare ospitalità a Kateryna Monzul che viene da un territorio la cui popolazione sta vivendo una terribile guerra. Parliamo di una delle arbitre più famose del Mondo: un vero modello".

Ovviamente grato il presidente della Federcalcio ucraina Andriy Pavelko: "Per l'Ucraina è estremamente importante che il suo calcio possa in qualche modo progredire anche in circostanze drammatiche. Kateryna è un arbitro eccezionale che merita appieno questa opportunità.