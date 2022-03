Calcio, il Tribunale sportivo boccia il ricorso della Russia: no alla sospensiva

Il Tribunale sportivo ha respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni dell'Uefa, che ha sospeso tutte le squadre e i club russi dalle sue competizioni. In dettaglio, Mosca aveva chiesto una sospensiva, in attesa della decisione nel merito. Ma i giudici hanno detto no.

Ad ogni modo il pronunciamento definitivo è previsto "entro la settimana".

Intanto c'è un giallo sul capitano della Russia. Artem Dzyuba ha chiesto di non essere convocato in nazionale. A spiegare le ragioni è stato il ct della Russia Valery Karpin sul sito della Federcalcio: il giocatore ha chiesto di non essere chiamato per il ritiro “a causa della difficile situazione in Ucraina, dove si trovano molti dei suoi parenti”.

A distanza di poco, però, è arrivata la smentita di Dzyuba: "Preferisco non partecipare ma non per questioni politiche, non voglio entrare nei dettagli - ha detto -. In questo periodo vorrei solo trascorrere del tempo con la mia famiglia. Mi sembra ci sia stato un malinteso: o Valery Karpin mi ha frainteso o le sue parole sono state interpretate male".

Ovviamente resta il sospetto che le parole del capitano siano di circostanza, tenuto conto del clima di pressione sulle libertà individuali da parte del regime di Vladimir Putin.