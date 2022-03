L'Italia alla prova della Macedonia, stasera tutto esaurito a Palermo

E' il giorno del primo test. In uno stadio per la prima volta pieno al 100% della capienza, stasera l'Italia scenderà in campo per il primo appuntamento dei play off. Lo scoglio da superare è quello della Macedonia. Sulla carta alla nostra portata. Ma che non va preso alla leggera .

L'appuntamento è alle 20.45. Novanta minuti decisivi per accedere alla finale che metterà in palio il pass per il Mondiale in Qatar. Guai a pensare già a Portogallo e Turchia, guai a sottovalutare un match ricco di insidie, contro una squadra capace nel girone di qualificazione di battere la Germania in trasferta e che non si presenta a Palermo per fare da semplice sparring partner.

"Si parte tutti uguali - ha ammonito Mancini -, in novanta minuti può accadere qualunque cosa. Le partite vanno sempre giocate, anche quando sembrano scontate".

"Affrontiamo una buona squadra - ha avvertito il capitano Chiellini - che non è qui per caso. Sappiamo che non sarà semplice. Tutti noi da novembre pensiamo a questa partita, ma l'esperienza ci porta a doverla vivere con serenità e senza un'eccessiva tensione, che alla fine ti blocca. Abbiamo due partite importanti, bisogna affrontarle una alla volta".