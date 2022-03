La Premier League ha squalificato il proprietario del Chelsea Roman Abramovich in qualità di dirigente del club londinese "a seguito delle sanzioni inflitte da parte del governo britannico" all'oligarca russo a causa della guerra attualmente in corso in Ucraina.

La decisione “non impatta sulla possibilità del club di continuare ad allenarsi e a giocare, grazie alla speciale autorizzazione approvata dal governo inglese, che scadrà il 31 maggio 2022”.