Calcio, l'Inter frena ancora, 1-1 con la Fiorentina

Un ottimo punto invece, per la squadra di Vincenzo Italiano che accorcia momentaneamente a -1 su Roma e Atalanta . Un avvio di gara per i viola con personalità e determinazione. I nerazzurri soffrono nelle primissime battute, poi provano a prendere coraggio con il passare dei minuti e creano finalmente due palle gol con Vidal - tiro alto da pochi metri - e Dzeko - bloccato da Terracciano.

Ad inizio ripresa l'Inter ha una doppia occasione con Vidal e Barella, ma al 50', il match lo sblocca la Fiorentina: inserimento in area di Torreira che sorprende la difesa nerazzurra sul cross basso di Nico Gonzalez.

La squadra di Inzaghi colpita nell'orgoglio passano però 5 minuti, e Dumfries rimette tutto in equilibrio con un colpo di testa su traversone di Perisic. Al 65' viene anche fischiato un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo di Venuti, ai danni di Lautaro: Chiffi torna sui suoi passi dopo un controllo al Var, perchè l'irregolarità è in realtà commessa dall'argentino.