Psg sempre più in crisi, Neymar non si allena quasi più

Il clima in casa Paris Saint Germain è molto pesante. Nonostante i fiumi di denaro spesi per acquisti di grandi campioni, la squadra quest'anno non decolla. I colpi più duri l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa di Francia. Fino poi alla sconfitta in casa contro il Monaco.

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le contestazioni da parte dei tifosi. I fischi contro Neymar e Messi. Le scritte contro la proprietà. E ovviamente tutto questo ha rotto anche il clima dello spogliatoio.

Nel mirino in particolare Neymar. Secondo Rmc Sport, il fuoriclasse brasiliano ormai non si allena quasi più. E secondo alcuni osservatori, arriverebbe al campo in pessime condizioni atletiche, al limite dell'ubriachezza.